На юго-востоке Москвы машина сбила мужчину с коляской

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Автомобиль Daewoo Nexia сбил молодого мужчину с ребенком в коляске на юго-востоке Москвы. Как сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе столичной Госавтоинспекции, потерпевшие получили ушибы, ребенок направлен в больницу для проверки его состояния.

"Сегодня вечером возле дома 5 в Луговом проезде семейная пара с ребенком в коляске переходила дорогу. По неустановленным причинам, иномарка сбила мужчину и коляску с ребенком в ней. Мужчине медицинская помощь была оказана на месте, ребенок направлен в больницу", - сказали в пресс-службе.

Водитель с места происшествия не скрылся, с ним разбираются инспекторы ДПС.

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