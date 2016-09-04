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В ДТП под Севастополем погибли три человека, еще трое получили травмы

Происшествия
4 сентября, 20:15 UTC+3 СЕВАСТОПОЛЬ СЕВАСТОПОЛЬ 4, сентября. /ТАСС
Причины аварии устанавливаются
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СЕВАСТОПОЛЬ, 4 сентября. /ТАСС/. Три человека погибли, еще трое, в том числе ребенок, получили травмы в результате ДТП под Севастополем. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба ГУ МЧС России по Севастополю.

"Накануне вечером поступило сообщение о том, что на трассе Симферополь - Севастополь произошло дорожно-транспортное происшествие между легковыми автомобилями Кia, Lifan, Renault. В результате ДТП три человека были переданы бригадам скорой помощи, в том числе один ребенок, еще три человека получили травмы несовместимые с жизнью", - сказали в главке.

Причины аварии устанавливаются.

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