В ДТП под Севастополем погибли три человека, еще трое получили травмы

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СЕВАСТОПОЛЬ, 4 сентября. /ТАСС/. Три человека погибли, еще трое, в том числе ребенок, получили травмы в результате ДТП под Севастополем. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба ГУ МЧС России по Севастополю.
"Накануне вечером поступило сообщение о том, что на трассе Симферополь - Севастополь произошло дорожно-транспортное происшествие между легковыми автомобилями Кia, Lifan, Renault. В результате ДТП три человека были переданы бригадам скорой помощи, в том числе один ребенок, еще три человека получили травмы несовместимые с жизнью", - сказали в главке.
Причины аварии устанавливаются.