Шторм "Эрмина" может стать ураганом и обрушиться на восток США

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НЬЮ-ЙОРК, 4 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Шторм "Эрмина" ослаб и отклонился в сторону от Восточного побережья США. Угроза превращения в ураган сохраняется, штормовое предупреждение оставлено в силе для побережья штатов Делавэр, Нью-Джерси и Массачусетс. Об этом сообщил Национальный центр по наблюдению за ураганами, расположенный в Майами (штат Флорида).
"Комбинация шторма и волнения в океане вызовет затопление прибрежных зон. Вода от береговой линии будет наступать вглубь суши", - предупредил центр.
В настоящее время "Эрмина" находится в 498,9 км восточнее города Оушен-Сити (штат Мэриленд). Скорость ветра в эпицентре достигает 112,7 км в час, циклон перемещается на северо-восток со скоростью 16 км в час. Синоптики прогнозируют, что "Эрмина" будет постепенно ослабевать, но к понедельнику усилится до категории урагана. Его удар может обрушиться на побережье Новой Англии.
Шторм обесточил сотни тысяч домов и предприятий южной части Восточного побережья США, спровоцировал закрытие мостов и переправ, отмену концертов и праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню труда (выходной день, 5 сентября). Режим чрезвычайной ситуации был введен на территории штатов Нью-Джерси, Флорида, Джорджия, Северная Каролина, Вирджиния, Мэриленд и частично Делавэр. Непогода привела к смерти двух человек: во Флориде упавшее дерево задавило бездомного, а в Северной Каролине погиб шофер автофургона, опрокинутого порывом ветра.
"Эрмина" сформировалась в акватории Мексиканского залива в среду, став восьмым тропическим штормом за время текущего сезона ураганов в Атлантике. Сезон ураганов обычно продолжается в Атлантике полгода - с 1 июня по 30 ноября. Атмосферное явление классифицируется как тропический шторм и получает собственное имя, если скорость ветра в его эпицентре достигает 63 км в час. При скорости ветра 118 км в час и более шторм становится ураганом.