Обвиняемая в убийстве двухлетнего ребенка в Иванове арестована на два месяца

ИВАНОВО, 4 сентября. /ТАСС/. Обвиняемая в убийстве двухлетней девочки в Иванове в воскресенье по решению суда заключена под стражу, сообщили ТАСС в региональном управлении СК РФ.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в СК.

В управлении добавили, что под арестом женщина, которая, как считает следствие, убила двухлетнюю девочку, останется до 2 ноября - это два месяца с момента задержания.

Убийство девочки было совершено 2 сентября в городе Иваново, когда неизвестная женщина у подъезда дома по улице Меланжевой похитила ребенка из коляски. Девочка была под присмотром родственницы, и, когда она отвлеклась, злоумышленница смогла похитить ребенка. Около 19:00 того же дня в акватории реки в городском парке Харинка было обнаружено тело похищенной девочки. В тот же день по подозрению в совершении убийства задержали женщину 1991 года рождения.

В СК отмечают, что, по версии следствия, обвиняемая, являясь официальной супругой биологического отца ребенка, совершила похищение и убийство девочки из-за ревности к внебрачной дочери своего супруга и ее биологической матери.