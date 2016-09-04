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Обвиняемая в убийстве двухлетнего ребенка в Иванове арестована на два месяца

Происшествия
4 сентября, 21:22 UTC+3 ИВАНОВО ИВАНОВО 4, сентября. /ТАСС
Убийство девочки было совершено 2 сентября в городе Иваново, когда неизвестная женщина у подъезда жилого дома похитила ребенка из коляски
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ИВАНОВО, 4 сентября. /ТАСС/. Обвиняемая в убийстве двухлетней девочки в Иванове в воскресенье по решению суда заключена под стражу, сообщили ТАСС в региональном управлении СК РФ.

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"Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в СК.

В управлении добавили, что под арестом женщина, которая, как считает следствие, убила двухлетнюю девочку, останется до 2 ноября - это два месяца с момента задержания.

Убийство девочки было совершено 2 сентября в городе Иваново, когда неизвестная женщина у подъезда дома по улице Меланжевой похитила ребенка из коляски. Девочка была под присмотром родственницы, и, когда она отвлеклась, злоумышленница смогла похитить ребенка. Около 19:00 того же дня в акватории реки в городском парке Харинка было обнаружено тело похищенной девочки. В тот же день по подозрению в совершении убийства задержали женщину 1991 года рождения.

В СК отмечают, что, по версии следствия, обвиняемая, являясь официальной супругой биологического отца ребенка, совершила похищение и убийство девочки из-за ревности к внебрачной дочери своего супруга и ее биологической матери.

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