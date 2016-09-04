Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
ВЭФ-2016
Выборы-2016
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.09:
$ 65.87
€ 73.72
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В бассейне подмосковного санатория обнаружено тело молодого человека

Происшествия
4 сентября, 22:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, сентября. /ТАСС
В ходе доследственной проверки будут проведены все необходимые криминалистические экспертизы и опрошены служащие бассейна
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Тело молодого человека обнаружено в бассейне в подмосковном санатории. Об этом ТАСС сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по Московской области.

"Следственные органы проводят доследственную проверку по факту обнаружения тела 26-летнего мужчины в бассейне одного из санаториев Подмосковья", - сказали в ведомстве.

В ходе доследственной проверки будут проведены все необходимые криминалистические экспертизы и опрошены служащие бассейна.

В ГСУ не уточнили в каком санатории произошел указанный инцидент.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
9
Звезды хоккея на гала-матче ВЭФ-2016 собрали 700 тыс. рублей для пострадавших в Приморье
8
В Приморском крае введен режим ЧС федерального уровня
3
Суд отказался вернуть в прокуратуру дело участников гонки на Gelandewagen в Москве
Выборы-2016
"Президент не справится один": детский взгляд на выборы
Государственная дума. Цифры и факты
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Марин Ле Пен поздравила партию евроскептиков с успехом на региональных выборах в Германии
2
Военная разведка США включилась в перебранку с КНР по поводу оказанного Обаме приема
3
Обама прокомментировал инцидент с трапом во время прибытия на саммит G20
4
Один человек погиб в результате стрельбы в цыганском поселке в Екатеринбурге
5
В бассейне подмосковного санатория обнаружено тело молодого человека
6
"Он был хороший учитель для всех, у кого не было с ним романа": скандал вокруг школы №57
7
На юго-востоке Москвы машина сбила мужчину с коляской
Темы дня
Реклама