В бассейне подмосковного санатория обнаружено тело молодого человека

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Тело молодого человека обнаружено в бассейне в подмосковном санатории. Об этом ТАСС сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по Московской области.

"Следственные органы проводят доследственную проверку по факту обнаружения тела 26-летнего мужчины в бассейне одного из санаториев Подмосковья", - сказали в ведомстве.

В ходе доследственной проверки будут проведены все необходимые криминалистические экспертизы и опрошены служащие бассейна.

В ГСУ не уточнили в каком санатории произошел указанный инцидент.