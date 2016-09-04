Самодельный летательный аппарат разбился в Тульской области

ТУЛА, 4 сентября. /ТАСС/. Самодельный летательный аппарат, не имеющий регистрационного номера, упал в районе 152-го километра федеральной автодороги М-2 рядом с деревней Тайдаково Ясногорского района Тульской области. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального МЧС.

"Информация о падении поступила в 18:50 мск. На место происшествия выехала оперативная группа Ясногорского пожарно-спасательного гарнизона", - сказали в пресс-службе.

По предварительным данным, никто не пострадал. Дальнейшая информация уточняется.