Тяжелый грузовик врезался в дом в Болгарии

СОФИЯ, 4 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Ленкин/. Тяжелый грузовик вечером врезался в жилой дом в городе Лом в Болгарии, один человек погиб. Об этом сообщает телеканал BTV.

"Один человек погиб, семеро ранены после того, как грузовик врезался в один из домов в цыганском квартале в городе Лом. По предварительным данным, водитель, 60-летний гражданин Болгарии, потерял контроль над тяжелой машиной", - отмечено в сообщении.

В настоящее время место инцидента оцеплено, полиция ведет расследование происшествия.