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Тяжелый грузовик врезался в дом в Болгарии

Происшествия
4 сентября, 22:52 UTC+3 СОФИЯ /Корр. ТАСС, Игорь Ленкин
По предварительным данным, водитель потерял контроль над тяжелой машиной
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СОФИЯ, 4 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Ленкин/. Тяжелый грузовик вечером врезался в жилой дом в городе Лом в Болгарии, один человек погиб. Об этом сообщает телеканал BTV.

"Один человек погиб, семеро ранены после того, как грузовик врезался в один из домов в цыганском квартале в городе Лом. По предварительным данным, водитель, 60-летний гражданин Болгарии, потерял контроль над тяжелой машиной", - отмечено в сообщении.

В настоящее время место инцидента оцеплено, полиция ведет расследование происшествия.

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