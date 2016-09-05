Экс-руководитель НПО "Мостовик" Олег Шишов предстанет перед судом в Омске

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ОМСК, 5 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Экс- директор и владелец НПО "Мостовик" Олег Шишов предстанет в понедельник перед Куйбышевским районным судом Омска по обвинению в уклонении от уплаты налогов и мошенничестве в особо крупном размере, сообщается на сайте суда.
"Шишов уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость на общую сумму свыше 478 млн рублей. Кроме того, он совершил мошеннические действия, похитив полученные в виде аванса 526 млн рублей, выделенных на строительство окружной дороги Омска (участок Федоровка-Александровка)", - уточнили в Следственном комитете РФ.
В ходе следствия были проведены экономические, бухгалтерские, почерковедческие, строительно-технические экспертизы, выводы которых уличают обвиняемого в инкриминируемых деяниях. Материалы уголовного дела составили 221 том. Шишов свою вину признал полностью и ходатайствовал о рассмотрении дела в особом порядке.
В марте Фрунзенский суд Владивостока признал экс-директора "Мостовика" виновным в пособничестве при растрате 1 млрд рублей при строительстве приморского океанариума и приговорил его к трём годам колонии общего режима со штрафом в 300 тыс. рублей.