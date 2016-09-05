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Учебный год из-за паводка с опозданием начинается в ряде районов Приморья

Происшествия
5 сентября, 3:17 дата обновления: 5 сентября, 3:24 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК /Корр. ТАСС, Марина Шатилова
Там, где есть связь, дети будут учиться дистанционно, а в некоторые районы учителей будут доставлять в школы на машинах-амфибиях
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© Михаил Почуев/ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /Корр. ТАСС Марина Шатилова/. Учебный год с опозданием на пять дней начинается в воскресенье в ряде муниципалитетов Приморья, пострадавших от паводка. В понедельник за парты сядут школьники в Уссурийском и Дальнегорском городских округах, причем в ряде сел этих округов дети начнут учиться дистанционно, а кое-где учителей будут доставлять на уроки машинами-амфибиями, сообщают ТАСС в окружных администрациях.

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"Сегодня начинают учиться школьники в тех поселках, с которыми до сих пор затруднено транспортное сообщение. Там, где есть связь, дети будут учиться дистанционно. В селе Кроуновка, полностью отрезанном паводком, для 38 школьников организовали классы в местном доме культуры. Учителей к ним буду возить на автомобилях-амфибиях из соседнего села", - рассказала ТАСС руководитель пресс-службы администрации Уссурийского городского округа Ольга Тесленко.

Начинается в понедельник учебный год и в отрезанном паводком городе Дальнегорск и окрестных селах. "Торжественные линейки проходят сегодня во всех школах, за исключением трех, где до сих пор затоплены подвалы. За парты сегодня сядут 4520 школьников, из них 487 первоклассников. Для них, несмотря на продолжающиеся дожди, будут устроен праздник,"- рассказал представитель администрации Дальнегорского городского округа Дмитрий Сальников.

Всего начало учебного года из-за паводка было отложено в 65 школах 13 муниципальных образований.

Противоэпидемические вакцины

В свою очередь, представитель департамента здравоохранения администрации Приморского края Ксения Гусенцова сообщила, что более 16 тысяч доз противоэпидемических вакцин отправят в пострадавшие от паводка районы Приморья, как только позволят погодные условия. Первыми получат вакцину районы, где уже налажено транспортное сообщение.

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"В другие территории медикаменты доставят в самое ближайшее время наземным или воздушным путем в зависимости от погоды", - сказала представитель департамента.

В воскресенье спецборт Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) доставил во Владивосток 5000 доз вакцины против гепатита А для взрослых, 9700 доз - для детей, 1000 доз противодизентерийной вакцины, 500 доз вакцины против брюшного тифа. Вакцина предназначена для жителей наиболее пострадавших районов Приморья, где есть нарушения водоснабжения и водоотведения.

Также в Приморье направлен мобильный госпиталь ФМБА России, что даст возможность не мобилизовать региональных специалистов, сохранив их на рабочих местах для оказания плановой помощи жителям Приморского края.

В настоящее время связь со многими населенными пунктами Приморья осуществляется только вертолетами МЧС или морским транспортом. Они доставляют пострадавшим необходимые лекарства и вывозят больных в Хабаровск и Владивосток.

Паводок в Приморье

Тайфун "Лайонрок" обрушился на Приморье после мощного циклона, принесшего ливневые дожди 29-31 августа.

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В регионе выпала трехмесячная норма осадков. В крае из-за паводка объявлен режим ЧС федерального уровня. В регионе подтоплено свыше 3260 домов в 14 муниципальных образованиях, 1086 придомовых территорий.

В зоне подтопления остаются 13 муниципальных образований, на 32 участках автодорог Приморского края наблюдаются переливы общей протяженностью 30,5 км. Для жителей подтопленных домов развернуты 16 пунктов временного размещения, где организовано питание, имеются необходимые предметы первой необходимости. Из зоны паводка эвакуированы 722 человека. Спасательные операции сегодня продолжаются в населенных пунктах Светлая Тернейского района, Уборка, Павловка, Антоновка, Шумное Чугуевского района.

Новая волна

Тем временем в Приморье объявлено новое штормовое предупреждение.

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На реках региона прогнозируется новая волна паводка, в зону затопления попадут районы, уже пострадавшие от предыдущих ливней.

Ожидается, что ливневые дожди в регионе будут идти с 4 по 6 сентября.

Согласно прогнозу синоптиков, ситуация будет аналогичной сложившейся несколько дней назад.

Больше всего дождей вновь пройдет над Сихотэ-Алинем, где берет начало большинство рек Приморья, поэтому вода в них вновь поднимется.

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