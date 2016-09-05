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Таможня возбудила уголовное дело о контрабанде в Китай из Приморья живой белухи

Происшествия
5 сентября, 4:28 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 5, сентября. /ТАСС
Согласно заключению эксперта, рыночная стоимость белухи на момент правонарушения составила $60 тыс.
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в Приморском крае по факту контрабанды живой белухи в зоопарк китайского Гуанчжоу. Об этом сообщила пресс-служба Дальневосточного таможенного управления.

"Оперативными сотрудниками была получена информация о том, что индивидуальным предпринимателем... представлена декларация на товары, в которой по таможенной процедуре экспорта для научной, учебной и культурно-просветительской сферы заявлен товар - живая белуха, один экземпляр. Он предназначался для экспорта, получателем значилась китайская компания, которая должна была транспортировать его в Гуанчжоуский зоопарк", - говорится в сообщении.

Удалось установить, что стоимость белухи, указанная в декларации, была занижена на несколько тысяч долларов. Российские таможенники направили соответствующий запрос коллегам из Харбинской таможни (КНР), которые подтвердили факт занижения стоимости товара. Согласно заключению эксперта, рыночная стоимость белухи на момент правонарушения составила $60 тыс.(4,15 млн рублей).

Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст. 226.1 УК РФ ("Контрабанда стратегически важных ресурсов флоры и фауны").

Белуха - вид зубатых китов из семейства нарваловых. Обитает в арктических, а также в Белом, Беринговом и Охотском морях, зимой иногда заходит в Балтийское море.

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