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За сутки в Приморье паводком подтоплены еще 400 жилых домов

Происшествия
5 сентября, 4:51 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК /Корр. ТАСС, Марина Шатилова
Всего из подтопленных районов края эвакуировано более 800 человек
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /Корр. ТАСС Марина Шатилова/. Еще 400 жилых домов оказались подтоплены в Приморском крае за сутки. Об этом сообщил в понедельник Дальневосточный региональный центр МЧС.

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"Подтоплено 3678 домов в Анучинском, Красноармейском, Кавалеровском, Лазовском, Михайловском, Ольгинском, Тернейском, Хасанском, Чугуевском, Шкотовском, Яковлевском районах, а также на территории Дальнегорского городского округа и Уссурийск. Вода вошла в 5037 придомовых территории края. Также на 43 участках автодорог Приморского края наблюдаются переливы общей протяженностью 221 км (накануне - 30,5 км)", - сообщил ТАСС представитель ведомства.

Всего из подтопленных районов края эвакуировано более 800 человек. К размещению подготовлены еще 23 пункта временного размещения в Кавалеровском, Красноармейском, Партизанском, Тернейском, Чугуевском, Яковлевском районах, а также в Дальнегорском городском круге и городе Уссурийске.

За сутки в пострадавшие районы доставлены 62 тонны гуманитарной помощи - питьевая вода, продукты питания и предметы первой необходимости.

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Всего для ликвидации последствий циклона на территории края развернута группировка сил и средств в составе 18895 человек и 1188 единиц техники, (146 плавсредств), в том числе от МЧС России 5510 человек и 399 единиц техники (135 плавсредств). Авиационная группировка составляет 25 воздушных судов и 5 беспилотных летательных аппаратов, в том числе от МЧС России 9 воздушных судов и 4 беспилотных летательных аппарата.

Тайфун "Лайонрок" обрушился на Приморье после мощного циклона, принесшего ливневые дожди 29-31 августа. В регионе выпала трехмесячная норма осадков. В крае из-за паводка объявлен режим ЧС федерального уровня. Сегодня дожди в Приморье продолжаются, в пострадавших районах вновь отмечается подъем уровня воды в реках.

"Нашего маленького поселка больше нет": паводок в Приморье глазами местных жителей

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