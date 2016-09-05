СМИ: сбой в работе британского аэропорта Гатвик задержал сотни пассажиров

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ЛОНДОН, 5 сентября. /ТАСС/. Закрытие основной взлетно-посадочной полосы (ВПП) привело к сбою в работе британского аэропорта Гатвик. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph.
По одной из версий, вечером воскресенья на основной взлетно-посадочной полосе аэропорта было обнаружено повреждение. В течение 10 минут, пока не была открыта запасная ВПП, аэропорт не принимал на посадку прибывавшие рейсы - они перенаправлялись в другие воздушные гавани. Вылет нескольких рейсов был отложен.
"В настоящий момент основная ВПП снова открыта, - прокомментировала инцидент пресс-служба аэропорта. - Мы хотим принести извинения за доставленные неудобства, но наш приоритет - это безопасность пассажиров". Причины ЧП остаются неизвестны.
Аэропорт Гатвик является вторым по размеру аэропортом Лондона и вторым по загруженности аэропортом Великобритании после Хитроу.