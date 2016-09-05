Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ВЭФ-2016
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.09:
$ 65.87
€ 73.72
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Два нападения медведей на людей произошли за неделю в пострадавшем от паводков Приморье

Происшествия
5 сентября, 5:10 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 5, сентября. /ТАСС
Охотоведы отрицают непосредственную связь между паводками в Приморье и нападениями животных
Материал из 1 страницы

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Два случая нападения медведей на людей произошли за неделю в Приморском крае, на который ранее обрушился тайфун "Лайонрок", сообщили в понедельник корреспонденту ТАСС в региональном департаменте охотничьего надзора.

Смотрите также
"Как страшный сон": паводок в Приморье глазами пользователей соцсетей

"За последнюю неделю произошли два случая нападения медведей на людей - в Кировском и Яковлевском районах. В обоих случаях пострадавшие мужчины госпитализированы. Сотрудники департамента информируют население о правилах поведения с медведями, проводится расследования каждого случая", - сказали в ведомстве.

При этом охотоведы отрицают непосредственную связь между паводками в Приморье и нападениями медведей: "Еда у мишек есть, в лесу есть урожай желудя, кедрового ореха. Поля засажены кукурузой, овсом. Единственное, что после разлива рек хищники в поисках брода идут вдоль берегов и выходят к населенным пунктам, многие из которых у нас на берегах и находятся".

По информации региональных СМИ, в Кировском районе от нападения медведя пострадал 42-летний грибник. Его доставили в центральную районную больницу в тяжелом состоянии.

Тайфун "Лайонрок" обрушился на Приморье после мощного циклона, принесшего ливневые дожди 29-31 августа. В регионе выпала трехмесячная норма осадков. В крае из-за паводка объявлен режим ЧС федерального уровня. В регионе подтоплено свыше 3678 домов в 13 муниципальных образованиях, 5037 придомовых территорий.

В зоне подтопления остаются 13 муниципальных образований, на 43 участках автодорог Приморского края наблюдаются переливы общей протяженностью 221 км. Для жителей подтопленных домов развернуты 39 пунктов временного размещения, где организовано питание, имеются необходимые предметы первой необходимости. Из зоны паводка эвакуированы 800 человек. Спасательные операции сегодня продолжаются в населенных пунктах Светлая Тернейского района, Уборка, Павловка, Антоновка, Шумное Чугуевского района.

Смотрите также

В отрезанные паводком села Приморья отправились мобильные бригады врачей
За сутки в Приморье паводком подтоплены еще 400 жилых домов
Власти пострадавшего от паводка Дальнегорска решают вопрос обеспечения города топливом

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Темы
Тайфуны и ураганы Наводнения в России
В других СМИ
Реклама
Фото
9
Звезды хоккея на гала-матче ВЭФ-2016 собрали 700 тыс. рублей для пострадавших в Приморье
8
В Приморском крае введен режим ЧС федерального уровня
3
Суд отказался вернуть в прокуратуру дело участников гонки на Gelandewagen в Москве
Выборы-2016
"Президент не справится один": детский взгляд на выборы
Государственная дума. Цифры и факты
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Военная разведка США включилась в перебранку с КНР по поводу оказанного Обаме приема
2
Подозреваемый в расстреле людей в Екатеринбурге пришел в полицию
3
Пенс: Клинтон стала самым бесчестным кандидатом в президенты США со времен Никсона
4
Четыре человека погибли в результате пожара в Омске
5
"Оранжевый" уровень опасности погоды объявлен в Москве из-за ожидаемых ливней
6
Переговорная гонка первого дня саммита G20 завершилась, лидеры взяли паузу
7
В бассейне подмосковного санатория обнаружено тело молодого человека
Темы дня
Реклама