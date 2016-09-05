Два нападения медведей на людей произошли за неделю в пострадавшем от паводков Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Два случая нападения медведей на людей произошли за неделю в Приморском крае, на который ранее обрушился тайфун "Лайонрок", сообщили в понедельник корреспонденту ТАСС в региональном департаменте охотничьего надзора.

"За последнюю неделю произошли два случая нападения медведей на людей - в Кировском и Яковлевском районах. В обоих случаях пострадавшие мужчины госпитализированы. Сотрудники департамента информируют население о правилах поведения с медведями, проводится расследования каждого случая", - сказали в ведомстве.

При этом охотоведы отрицают непосредственную связь между паводками в Приморье и нападениями медведей: "Еда у мишек есть, в лесу есть урожай желудя, кедрового ореха. Поля засажены кукурузой, овсом. Единственное, что после разлива рек хищники в поисках брода идут вдоль берегов и выходят к населенным пунктам, многие из которых у нас на берегах и находятся".

По информации региональных СМИ, в Кировском районе от нападения медведя пострадал 42-летний грибник. Его доставили в центральную районную больницу в тяжелом состоянии.

Тайфун "Лайонрок" обрушился на Приморье после мощного циклона, принесшего ливневые дожди 29-31 августа. В регионе выпала трехмесячная норма осадков. В крае из-за паводка объявлен режим ЧС федерального уровня. В регионе подтоплено свыше 3678 домов в 13 муниципальных образованиях, 5037 придомовых территорий.

В зоне подтопления остаются 13 муниципальных образований, на 43 участках автодорог Приморского края наблюдаются переливы общей протяженностью 221 км. Для жителей подтопленных домов развернуты 39 пунктов временного размещения, где организовано питание, имеются необходимые предметы первой необходимости. Из зоны паводка эвакуированы 800 человек. Спасательные операции сегодня продолжаются в населенных пунктах Светлая Тернейского района, Уборка, Павловка, Антоновка, Шумное Чугуевского района.