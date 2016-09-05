Подозреваемый в расстреле людей в Екатеринбурге пришел в полицию

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 сентября. /ТАСС/. Мужчина, подозреваемый в расстреле людей в цыганском поселке в Екатеринбурге, пришел в полицию. Эту информацию ТАСС подтвердили в пресс-службе управления МВД по Свердловской области.

"Он пришел в ГУВД. Пока там", - уточнили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что мужчина пришел в ГУВД в 06:45 (04:45 мск) в сопровождении граждан, представившихся соседями и очевидцами произошедшего, а также представителями ряда телеканалов. "Он написал заявление о привлечении к ответственности группы лиц, устроивших массовые беспорядки и угрожавших его жизни и здоровью", - рассказали ТАСС в региональном ГУ МВД.

Сейчас в ГУВД вызван представитель Следственного комитета, который продолжит работу с мужчиной.

Конфликт в цыганском поселке

Как ранее сообщал ТАСС, конфликт возник вечером 3 сентября. По данным СК, в правоохранительные органы Ленинского района Екатеринбурга поступило сообщение о том, что в частном секторе у дома по улице Депутатская неизвестный произвел выстрелы в нескольких человек. В результате происшествия 9 пострадавших в возрасте от 17 до 34 лет были доставлены в различные больницы города. Несмотря на предпринятые врачами меры, впоследствии двое из пострадавших (27 и 18 лет) скончались в реанимации.

В СК отметили, что с учетом новых обстоятельств следователем областного СК уголовное дело переквалифицировано на п."а" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух лиц") и ч. 1 ст. 222 УК РФ ("Незаконный оборот оружия"). Ранее дело расследовалось по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство двух и более лиц") и ст. 222 УК РФ.

На основании собранных доказательств, в том числе данных видеозаписей камер наружного наблюдения и показаний свидетелей, следствие рассматривает две версии произошедшего. Первая версия связана с межличностным конфликтом стрелявшего и некоторых пострадавших. Вторая - с необходимой обороной со стороны лиц, к которым на нескольких автомашинах приезжали граждане, впоследствии пострадавшие в результате инцидента.

От следствия скрылись не только граждане, которые находились в доме, где произошла стрельба, но и те, кто приехал к дому, чтобы разобраться в ранее произошедшем конфликте.

По предварительным данным следствия, инцидент произошел с участием порядка 15 человек с одной из сторон конфликта, которые прибыли к дому по улице Депутатская не менее чем на шести автомашинах. Практически все указанные автомобили уже установлены и направлены на охраняемую стоянку полиции, следствие принимает меры к розыску их владельцев. Для установления истинных обстоятельств нужны пояснения участников конфликта, и им предлагается добровольно явиться к следователю для дачи показаний по существу произошедшего.