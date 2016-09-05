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Минприроды Якутии: на юге республики золотодобытчики сильно загрязнили реки

Происшествия
5 сентября, 5:34 UTC+3 ЯКУТСК /Корр. ТАСС, Сусанна Рожина
При проведении горных работ не создаются отстойники для очистки сточных вод, которые несут в реки и ручьи Южной Якутии взвешенные частицы металлов, нефтепродуктов
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ЯКУТСК, 5 сентября. /Корр. ТАСС Сусанна Рожина/. Золотодобытчики нанесли серьезный ущерб водным биологическим ресурсам Южной Якутии, на девяти участках горных работ выявлены нарушения. Об этом сообщили в понедельник в Министерстве охраны природы республики.

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© Максим Пронин / ТАСС

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"Во время рейдов обследованы 22 лицензионных участка золотодобычи, из них на девяти выявлены серьезные нарушения в сфере водопользования. Прозрачные в верховьях воды рек Гонам, Тимптон, Улахан Мелемкен, Большая Тырканда из-за золотодобытчиков превращаются в грязные потоки", - отметили в ведомстве.

Также, по данным Министерства, многие нарушители не оформляют документы на водопользование и не вносят за это соответствующую плату. При проведении горных работ не создаются отстойники для очистки сточных вод, которые несут в реки и ручьи Южной Якутии взвешенные частицы металлов, нефтепродуктов, чем наносится ущерб водным биологическим ресурсам.

Инспекторы охраны природы выдали представления на незамедлительное устранение этих нарушений. "На следующей неделе будут проведены повторные рейды с целью проверок устранения нарушений. Предварительные результаты природоохранных мероприятий доведены до сведения руководства районов, глав поселений", - сказали в министерстве.

Также по результатам рейдов помимо мер административного воздействия будут подготовлены рекомендации для недропользователей по усилению природоохранных мероприятий.

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