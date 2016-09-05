Тайфун "Намтеун" выльет на Приморье до полутора месячной нормы осадков

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /Корр. ТАСС Марина Шатилова/. Тайфун "Намтеун" выльет на уже пострадавшие от разрушительного паводка районы Приморья 1-1,5 месячной нормы осадков. Особо сильные дожди ожидаются ночью в Ольгинском, Партизанском, Тернейском районах и Дальнегорском городском округе. Об этом корреспонденту ТАСС рассказал пресс-секретарь краевого гидрометцетра Виктор Чулков.

"Предстоящей ночью мы прогнозируем сильные дожди в восточных и северных районах края. В Ольгинском, Партизанском, Тернейском районах и Дальнегорском городском округе ожидается выпадение до 1-1,5 месячных норм осадков. Это вновь приведет к повышению уровня рек и новой волне паводка",- рассказал представитель гидрометцентра.

Дожди, принесенные тайфуном "Намтеун", уже сутки идут на юге Приморья. Наиболее сильными они были в воскресенье ночью в Хасанском районе края. Реки вновь готовы выйти из берегов. Так, наблюдается быстрое повышение уровня воды в крупной реке Раздольная.

По словам представителя гидрометцентра, вечером 5 сентября дожди на юге прекратятся, основная зона осадков сместится на север региона.

Прогнозируется вторая волна паводка

В связи с сильными осадками в Приморье прогнозируется новая волна паводка. Под угрозой затопления оказались территории Хасанского, Уссурийского, Чугуевского, Лазовского, Ольгинского, Дальнегорского, Кавалеровского, Тернейского, Кировского, Красноармейского районов. Паводки категории неблагоприятного гидрологического явления возможны на территории Ханкайского, Анучинского, Спасского, Дальнереченского районов. О таком развитии событий жителей Приморья предупредили еще 2 сентября.

Паводок в Приморье

Тайфун "Лайонрок" обрушился на Приморье после мощного циклона, принесшего ливневые дожди, 29-31 августа. В регионе выпала трехмесячная норма осадков. В крае из-за паводка объявлен режим ЧС федерального уровня. В регионе подтоплено свыше 3678 домов в 13 муниципальных образованиях, 5037 придомовых территорий.

В зоне подтопления остаются 13 муниципальных образований, на 43 участках автодорог Приморского края наблюдаются переливы общей протяженностью 221 км. Для жителей подтопленных домов развернуты 39 пунктов временного размещения, где организовано питание, имеются необходимые предметы первой необходимости. Из зоны паводка эвакуированы 800 человек. Спасательные операции сегодня продолжаются в населенных пунктах Светлая Тернейского района, Уборка, Павловка, Антоновка, Шумное Чугуевского района.