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Хабаровский край готов оказать медицинскую помощь эвакуированным из затопленного Приморья

Происшествия
5 сентября, 5:51 UTC+3 ХАБАРОВСК /Корр. ТАСС, Сергей Мингазов
"У здравоохранения Хабаровского края есть опыт работы с людьми, эвакуированными из зон подтопления, это опыт ликвидации последствий наводнения на Амуре 2013 года", - напомнил глава Минздрава региона
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ХАБАРОВСК, 5 сентября. /Корр. ТАСС Сергей Мингазов/. Хабаровский край готов в полном объеме оказать медицинскую помощь всем эвакуированным из пострадавшего от наводнения в Приморском крае. Об этом ТАСС сообщил министр здравоохранения региона Александр Витько.

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"Хабаровск является центром высококвалифицированной медицинской помощи для всего Дальнего Востока и мы готовы к приему пациентов из Приморского края. Только за воскресенье в Хабаровск были доставлены и осмотрены врачами 20 жителей Приморья, двое из них госпитализированы по медицинским показаниям", - сказал Витько.

Он добавил, что пациенты из Приморья находятся в первой и второй краевых клинических больницах, им в полном объеме оказывается помощь врачей, обеспечена связь с родственниками, они ни в чем не нуждаются.

"У здравоохранения Хабаровского края есть опыт работы с людьми, эвакуированными из зон подтопления, это опыт ликвидации последствий наводнения на Амуре 2013 года, а больницы и медцентры оснащены всем необходимым оборудованием. Помогать будем всем, кого направят к нам из Приморского края, оказавшегося в тяжелейшей ситуации", - сказал Витько.

Тайфун "Лайонрок" обрушился на Приморье после мощного циклона, принесшего ливневые дожди 29-31 августа. В регионе выпала трехмесячная норма осадков. В крае из-за паводка объявлен режим ЧС федерального уровня. В регионе подтоплено свыше 3678 домов в 13 муниципальных образованиях, 5037 придомовых территорий.

В зоне подтопления остаются 13 муниципальных образований, на 43 участках автодорог Приморского края наблюдаются переливы общей протяженностью 221 км. Для жителей подтопленных домов развернуты 39 пунктов временного размещения, где организовано питание, имеются необходимые предметы первой необходимости, из зоны паводка эвакуированы 800 человека. Спасательные операции сегодня продолжаются в населенных пунктах Светлая Тернейского района, Уборка, Павловка, Антоновка, Шумное Чугуевского района.

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