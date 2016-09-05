Тайфун "Лайонрок" принес в Приморье рекордное количество осадков

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /Корр. ТАСС Наталья Никулина/. Тайфун "Лайонрок" принес в Приморский край такое количество осадков, какое бывает раз в 100 лет. Пришедший за ним тайфун "Намтеун" более слабый, но, учитывая уже прошедшие в крае ливни, может нанести серьезный ущерб, сообщил в понедельник корреспонденту ТАСС начальник Примгидромета Борис Кубай.

"С одной стороны, радует, что нынешний тайфун не такой, как предыдущий, он слабее. Тот был уникальный. Он принес осадки, которые бывают раз в сто лет. И такие подъемы уровней воды в реках тоже бывают раз в сто лет", - отметил Кубай.

"Нынешний - обычный слабый тайфун, который просто добавит дождя. Но, учитывая, что водность рек очень высокая и все разлито, продолжительность паводка будет увеличиваться. Не думаю, что будут какие-то новые большие подъемы, но этого тоже достаточно, чтобы режим чрезвычайной ситуации сохранился", - сказал собеседник.

По его словам, под удар тайфуна "Намтеун" попадают все восточные районы Приморья, расположенные по хребту Сихотэ-Алиня на север, от Лазовского до Тернейского, в частности Кавалеровский, Дальнегорский, Ольгинский, Чугуевский, Уссурийский. Ночью дожди пошли в Хасанкском районе, и там также складывается серьезная ситуация, отметил Кубай.

"Мы думаем, что тайфун будет воздействовать на Приморье еще пару дней. Он идет с юга на север, правда, медленно. Затем он будет медленно утихомириваться, количество осадков будет снижаться", - сказал Борис Кубай.

Тайфун "Лайонрок" обрушился на Приморье после мощного циклона, принесшего ливневые дожди 29-31 августа. В регионе выпала трехмесячная норма осадков. В крае из-за паводка объявлен режим ЧС федерального уровня. В регионе подтоплено свыше 3678 домов в 13 муниципальных образованиях, 5037 придомовых территорий.