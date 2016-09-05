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Более 200 спасателей прибыли в Приморье из Сибири для ликвидации последствий паводка

Происшествия
5 сентября, 7:10 UTC+3 ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ /Корр. ТАСС, Елена Верещака
В настоящее время в аварийно-спасательных работах в зоне ЧС задействованы около 19 тыс. человек, почти 1,2 тыс. единиц техники
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 сентября. /Корр. ТАСС Елена Верещака/. Спасатели из Сибири пополнили группировку МЧС России, занятую на ликвидации последствий паводка в Приморье. Они прибыли из Иркутской области, сообщила в понедельник пресс-служба администрации Приморского края.

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Для ликвидации последствий паводка в Приморье прибывают спасатели из Сибири и Москвы

"240 человек личного состава с плавсредствами и необходимым оборудованием самолетами МЧС России передислоцированы из сибирских регионов в Приморский край. Спасатели будут эвакуировать жителей из опасной зоны, заниматься доставкой продуктов и медикаментов, патрулировать затопленные населенные пункты, контролировать состояние дамб и других защитных сооружений", - говорится в сообщении.

В настоящее время в аварийно-спасательных работах в зоне ЧС задействованы около 19 тыс. человек, почти 1,2 тыс. единиц техники.

Так, прибывшие в Приморье 3 сентября спасатели из Камчатского края (в составе 106 человек) оказывают помощь жителям села Лазо Лазовского района и города Уссурийск. "Спасатели проводят работы по очистке русла реки Лазовка от природного мусора. Это делается для того, чтобы обеспечить беспрепятственный проход воды в реку Киевлянка, а также для защиты опор мостов от подмыва. Помимо этого, по запросу местных жителей они оказывают адресную помощь в очистке придомовых территорий", - сообщил сегодня пресс-центр главка МЧС России по Камчатскому краю.

Тайфун "Лайонрок" обрушился на Приморье после мощного циклона, принесшего ливневые дожди 29-31 августа. В регионе выпала трехмесячная норма осадков. В крае из-за паводка объявлен режим ЧС федерального уровня. В регионе подтоплено свыше 3678 домов в 13 муниципальных образованиях, 5037 придомовых территорий.

В зоне подтопления остаются 13 муниципальных образований, на 43 участках автодорог Приморского края наблюдаются переливы общей протяженностью 221 км. Для жителей подтопленных домов развернуты 39 пунктов временного размещения, где организовано питание, имеются необходимые предметы первой необходимости. Из зоны паводка эвакуированы 800 человек. Спасательные операции сегодня продолжаются в населенных пунктах Светлая Тернейского района, Уборка, Павловка, Антоновка, Шумное Чугуевского района.

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Тайфуны и ураганы Наводнения в России
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