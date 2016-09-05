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Жители подтопленных районов Приморья обеспечены сотовой связью и бесплатными таксофонами

Происшествия
5 сентября, 7:15 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК /Корр. ТАСС, Наталья Никулина
По поручению главы МЧС России Владимира Пучкова, все пострадавшие населенные пункты будут обеспечены электрооборудованием для зарядки мобильных телефонов
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /Корр. ТАСС Наталья Никулина/. Жители трех подтопленных районов Приморья могут бесплатно пользоваться таксофонами. В пяти районах действует аварийный межсетевой роуминг от сотовых операторов, в рамках которого стоимость вызова с мобильных телефонов останется прежней, независимо от того, к сети какого оператора подключился телефон.

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"Аварийный межсетевой роуминг сотовых операторов действует в Тернейском, Кавалеровском, Ольгинском, Дальнегорском и Лазовском районах, абоненты в населенных пунктах этих районов могут пользоваться сотовой связью независимо от того, к сети какого оператора связи подключен телефон. Некоторые модели мобильных телефонов подключаются к доступной сети связи автоматически, для некоторых моделей может понадобиться ручная настройка. Стоимость вызова не изменится независимо от того, к какой сети подключен телефон", - сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе Tele2.

Кроме того, в восьми населенных пунктах в Партизанском, Октябрьском и Чугуевском районах работают таксофоны, с помощью которых жители могут бесплатно совершать и принимать звонки. "Позвонить родным и близким на мобильные и стационарные телефоны приморцы смогут из села Молчановка, поселка Слинкино, Полтавки, Фадеевки, Чертятино, Цветковки и села Изюбриное", - сообщили в департаменте информатизации и телекоммуникаций Приморья.

Ранее министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров на совещании в Приморье поручил обеспечить пункты временного размещения бесплатной сотовой связью, а также предоставить бесплатную телефонную связь через таксофоны. Кроме того, по поручению главы МЧС России Владимира Пучкова, все пострадавшие населенные пункты будут обеспечены электрооборудованием для зарядки мобильных телефонов.

Тайфун "Лайонрок" обрушился на Приморье после мощного циклона, принесшего ливневые дожди 29-31 августа. В регионе выпала трехмесячная норма осадков. В крае из-за паводка объявлен режим ЧС федерального уровня. В регионе подтоплено свыше 3678 домов в 13 муниципальных образованиях, 5037 придомовых территорий.

В зоне подтопления остаются 13 муниципальных образований, на 43 участках автодорог Приморского края наблюдаются переливы общей протяженностью 221 км. Для жителей подтопленных домов развернуты 39 пунктов временного размещения, где организовано питание, имеются необходимые предметы первой необходимости. Из зоны паводка эвакуированы 800 человек. Спасательные операции сегодня продолжаются в населенных пунктах Светлая Тернейского района, Уборка, Павловка, Антоновка, Шумное Чугуевского района.

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