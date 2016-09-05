На МКАД перевернулся большегруз

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Грузовой автофургон опрокинулся на МКАД, что спровоцировало еще одно ДТП; погиб водитель фуры и пострадала женщина-водитель иномарки. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

"Сегодня около часа ночи на внутренней стороне 89-го километра МКАД грузовой автофургон врезался в отбойник и опрокинулся. С аварийным грузовиком столкнулся "Ниссан". В аварии погиб водитель фуры, и травмы получила женщина - водитель иномарки", - сказали в пресс-службе.

По предварительным данным, авария произошла в результате того, что водитель большегруза заснул за рулем.

Авария на МКАД