На МКАД перевернулся большегруз

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МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Грузовой автофургон опрокинулся на МКАД, что спровоцировало еще одно ДТП; погиб водитель фуры и пострадала женщина-водитель иномарки. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.
"Сегодня около часа ночи на внутренней стороне 89-го километра МКАД грузовой автофургон врезался в отбойник и опрокинулся. С аварийным грузовиком столкнулся "Ниссан". В аварии погиб водитель фуры, и травмы получила женщина - водитель иномарки", - сказали в пресс-службе.
По предварительным данным, авария произошла в результате того, что водитель большегруза заснул за рулем.