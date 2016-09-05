Военные инженеры изучают местность в пострадавшем от тайфуна Приморье для оказания помощи

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МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Инженерные подразделения Минобороны РФ проводят разведку дорог, мостов и дамб в районах Приморья, пострадавших от паводка, для определения маршрутов доставки специальной техники и оказания помощи населению. Об этом сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
Продолжаются работы по восстановлению электроснабжения в пострадавших населенных пунктах. Сводный отряд Тихоокеанского флота провел рекогносцировку участков местности для восстановления основной линии электропередачи через реку Партизанская. Также ведется восстановление электроснабжения по основной линии электропередачи в поселок Николаевка.
"Для оказания помощи пострадавшим районам создана группировка сил Минобороны РФ - 3,5 тыс. военнослужащих, более 400 единиц специальной и инженерной техники, 12 самолетов и 6 вертолетов", - отметили в департаменте.
Тайфун "Лайонрок" обрушился на Приморье после мощного циклона, принесшего ливневые дожди 29-31 августа. В регионе выпала трехмесячная норма осадков. В крае из-за паводка объявлен режим ЧС федерального уровня. В регионе подтоплено свыше 3678 домов в 13 муниципальных образованиях, 5037 придомовых территорий.