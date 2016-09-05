Омский экс-полицейский пойдет под суд за хищение из банкомата свыше 800 тыс. руб.

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НОВОСИБИРСК, 5 сентября. /ТАСС/. Бывший полицейский патрульно-постовой службы в Омской области предстанет перед судом по обвинению в хищении из банкомата 860 тыс. руб., экс-полицейскому грозит до шести лет лишения свободы. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Каличинский городской суд Омской области, сообщила пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
"Омским транспортным прокурором утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего полицейского группы патрульно-постовой службы линейного пункта полиции на станции Калачинская. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.158 УК РФ ("Кража, совершенная в крупном размере")", - отметили в пресс-службе.
По данным Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России, в январе 2016 года обвиняемый узнал, что находящийся в здании железнодорожного вокзала на станции Калачинская банкомат вместо купюр достоинством 1 тыс. руб. выдает банкноты в 5 тыс. руб., и решил этим воспользоваться. С помощью своей банковской карты и карты своего знакомого он незаконно получил в общей сложности 864 тыс. руб. После обнаружения сотрудниками банка допущенной ошибки при загрузке денежных средств в устройство и анализа электронного журнала банкомата были установлены реквизиты карт.
Как стало известно впоследствии, такая ситуация стала возможной по вине кассира, загрузившего в кассету банкомата, запрограммированную под купюры достоинством 1 тыс. руб., денежные купюры достоинством 5 тыс. руб.