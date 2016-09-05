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Штормовое предупреждение объявлено на Сахалине из-за циклона

Происшествия
5 сентября, 7:18 UTC+3 ЮЖНО-САХАЛИНСК /Корр. ТАСС, Ирина Байбарза
Спасатели рекомендуют жителям Углегорского, Поронайского, Макаровского, Томаринского, Долинского, Холмского, Анивского, Невельского, Корсаковского районов не покидать пределы свих населенных пунктов
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 5 сентября. /Корр. ТАСС Ирина Байбарза/. Сильный дождь ожидается на территории десяти районов Сахалинской области, в регионе объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Сахалинской области.

"По данным синоптиков, днем 6 сентября и ночью 7 сентября на территории Углегорского, Поронайского, Макаровского, Томаринского, Долинского, Холмского, Анивского, Невельского, Корсаковского районов и города Южно-Сахалинска ожидается сильный (15-29 мм) и очень сильный дождь (30 мм и более за 12 часов), усиление ветра до 15-20 м/с. Ночью 7 сентября и в последующие сутки на реках Сахалина прогнозируется подъем уровня воды на 1-2 метра. Возможен выход воды на пойму", - говорится в сообщении.

Спасатели рекомендуют жителям указанных районов без особой необходимости не покидать пределы населенного пункта, уточнить местонахождение родных и близких, принять меры, чтобы непогода не застала их неподготовленными. Также МЧС советует отложить выезды на рыбалку и охоту на период действия предупреждения, туристическим группам, находящимся на маршрутах, следует переждать погоду в подготовленных для этого местах, при необходимости обращаться в дежурные службы.

Экстренные предупреждения направлены в администрации муниципальных образований и во взаимодействующие структуры. В готовность приведены силы и средства, предназначенные для ликвидации последствий опасных природных явлений. Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на контроле ГУ МЧС России по Сахалинской области.

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