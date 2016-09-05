Тайфун "Намтеун" принес в Приморье новые осадки, формируется вторая волна паводка

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /Корр. ТАСС/. Тайфун "Намтеун" принес в понедельник в Приморье новые осадки, которые уже привели к новому повышению уровня воды в реках. Об этом сообщила корреспонденту ТАСС руководитель пресс-службы администрации Уссурийского городского округа Ольга Тесленко.

В частности, на притоке реки Раздольной Борисовка уровень воды за последние 12 часов поднялся на 107 см, в реке Казачка - на 78 см, выше по течению в районе Новогеоргиевки зафиксирован подъем воды в реке Раздольной, рассказала Тесленко.

"Специалисты предупреждают о возможности второй волны паводка. В связи с подъемом уровня воды в реке Борисовка ограничено движение автотранспорта в село Яконовка", - сказала представитель администрации.

"Дожди, принесенные тайфуном "Намтеун", уже сутки идут на юге Приморья. Наиболее сильными они были сегодня ночью в Хасанском районе края. Реки вновь готовы выйти из берегов. Так, наблюдается быстрое повышение уровня воды в крупной реке Раздольная", - прокомментировал пресс-секретарь краевого гидрометцентра Виктор Чулков.

По словам представителя гидрометцентра, вечером 5 сентября дожди на юге прекратятся, основная зона осадков сместится на север региона.

Тайфун "Намтеун"

Тайфун "Намтеун" выльет на уже пострадавшие от разрушительного паводка районы Приморья 1-1,5 месячной нормы осадков. Особо сильные дожди ожидаются сегодня ночью в Ольгинском, Партизанском, Тернейском районах и Дальнегорском городском округе.

"Предстоящей ночью мы прогнозируем сильные дожди в восточных и северных районах края. В Ольгинском, Партизанском, Тернейском районах и Дальнегорском городском округе ожидается выпадение до 1-1,5 месячных норм осадков. Это вновь приведет к повышению уровня рек и новой волне паводка", - рассказал Чулков.

Как считает начальник гидрометцентра Борис Кубай, под удар тайфуна "Намтеун" попадают все восточные районы Приморья, расположенные по хребту Сихотэ-Алиня на север, от Лазовского до Тернейского, в частности Кавалеровский, Дальнегорский, Ольгинский, Чугуевский, Уссурийский.

"Мы думаем, что тайфун будет воздействовать на Приморье еще пару дней. Он идёт с юга на север, правда, медленно. Затем он будет медленно утихомириваться, количество осадков будет снижаться", - сказал Борис Кубай.

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К тайфуну готовятся в Хабаровском крае

Тайфун в понедельник постепенно смещается в северном направлении. В Хабаровском крае прогнозируют изменение направления ветра на северо-восточное, усиление ветра до 17 м/с и сильные дожди в южных и северных районах.

"В ближайшие 2-3 дня на отдельных реках края возможно прохождение паводков с выходом воды на поймы без угрозы хозяйственным объектам. На Амуре у Хабаровска в течение двух суток ожидается спад уровня воды на 15-20 см. Чрезвычайные ситуации, обусловленные опасными гидрологическими явлениями не прогнозируются", - заверили в Дальневосточном управлении гидрометеослужбы.

Паводок в Приморье

Тайфун "Лайонрок" обрушился на Приморье после мощного циклона, принесшего ливневые дожди, 29-31 августа. В регионе выпала трехмесячная норма осадков. В крае из-за паводка объявлен режим ЧС федерального уровня. В регионе подтоплено свыше 3678 домов в 13 муниципальных образованиях, 5037 придомовых территорий.

В зоне подтопления остаются 13 муниципальных образований, на 43 участках автодорог Приморского края наблюдаются переливы общей протяженностью 221 км. Для жителей подтопленных домов развернуты 39 пунктов временного размещения, где организовано питание, имеются необходимые предметы первой необходимости. Из зоны паводка эвакуированы более 800 человек. Спасательные операции сегодня продолжаются в населенных пунктах Светлая Тернейского района, Уборка, Павловка, Антоновка, Шумное Чугуевского района.