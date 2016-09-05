На севере Москвы пенсионер застрелил в ссоре соседа по коммуналке

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Полиция в Москве задержала пожилого человека, который в коммунальной квартире застрелил из помпового ружья своего соседа. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах столицы.

По данным источника, накануне около 17:00 в полицию поступило сообщение о криках помощи и выстрелах в квартире одного из домов в Локомотивном проезде. "Прибывшие на место ЧП сотрудники полиции задержали 67-летнего мужчину, который в ссоре застрелил из помпового ружья своего 28-летнего соседа. Установлено, что конфликт между мужчинами произошел из-за проживания в коммунальной квартире", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе полиции факт задержания подозреваемого подтвердили, не уточнив других подробностей.