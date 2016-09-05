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На севере Москвы пенсионер застрелил в ссоре соседа по коммуналке

Происшествия
5 сентября, 7:34 UTC+3 ¶ МОСКВА МОСКВА 5, сентября. /ТАСС
Установлено, что конфликт между мужчинами произошел из-за проживания в коммунальной квартире
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МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Полиция в Москве задержала пожилого человека, который в коммунальной квартире застрелил из помпового ружья своего соседа. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах столицы.

По данным источника, накануне около 17:00 в полицию поступило сообщение о криках помощи и выстрелах в квартире одного из домов в Локомотивном проезде. "Прибывшие на место ЧП сотрудники полиции задержали 67-летнего мужчину, который в ссоре застрелил из помпового ружья своего 28-летнего соседа. Установлено, что конфликт между мужчинами произошел из-за проживания в коммунальной квартире", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе полиции факт задержания подозреваемого подтвердили, не уточнив других подробностей.

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