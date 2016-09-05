В ходе спецоперации "Заслон" преступность в Москве снизилась на 65%

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МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Уровень преступности на улицах Москвы в период проведения профилактической спецоперации "Заслон" снизился на 65%. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба столичной полиции со ссылкой на начальника ГУ МВД РФ по Москве Анатолия Якунина.
В столичном главке полиции подвели итоги крупномасштабной спецоперации, которая проводилась в целях усиления борьбы с преступностью, в том числе ее этническими формами, а также в целях контроля над миграционными процессами.
"За время проведения операции полицейским удалось добиться снижения преступности в столице по всем направлениям. В целом было раскрыто 4,138 тыс. преступлений. Количество преступлений, совершаемых на улицах города, снизилось на 65%", - отметил Якунин.
Для проведения операции в Москве были созданы штаб и рабочая группа, действующие в круглосуточном режиме. В усиленном варианте несения службы были задействованы все силы и средства московской полиции, плотность нарядов была увеличена на 50%.
В спецоперации вместе с полицейскими приняли участие и другие правоохранительные структуры, сотрудники частных охранных организаций и представители московской городской народной дружины.