Четыре человека, в том числе ребенок, погибли при пожаре на Ставрополье

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СТАВРОПОЛЬ, 5 сентября. /ТАСС/. Четыре человека погибли при пожаре в частном доме в городе Ипатово (Ставропольский край). Об этом сообщил ТАСС начальник пресс-службы краевого управления МЧС Олег Дегтярев.
"Вызов поступил в 02:19 мск 5 сентября. Открытое горение было ликвидировано в 02:32 мск. На месте возгорания обнаружены тела четырех человек - двух мужчин, женщины и ребенка", - сказал собеседник агентства.
По данным МЧС, в результате пожара в частном доме выгорела мебель на площади 48 кв. м. Точную причину гибели людей и причину пожара установят эксперты.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекались шесть человек и две единицы техники.