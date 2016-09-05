Четыре человека, в том числе ребенок, погибли при пожаре на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ, 5 сентября. /ТАСС/. Четыре человека погибли при пожаре в частном доме в городе Ипатово (Ставропольский край). Об этом сообщил ТАСС начальник пресс-службы краевого управления МЧС Олег Дегтярев.

"Вызов поступил в 02:19 мск 5 сентября. Открытое горение было ликвидировано в 02:32 мск. На месте возгорания обнаружены тела четырех человек - двух мужчин, женщины и ребенка", - сказал собеседник агентства.

По данным МЧС, в результате пожара в частном доме выгорела мебель на площади 48 кв. м. Точную причину гибели людей и причину пожара установят эксперты.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекались шесть человек и две единицы техники.