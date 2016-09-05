Прокуратура подала иск о взыскании с экс-руководителя НПО "Мостовик" 478 млн рублей

ОМСК, 5 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Прокуратура Омской области подала гражданский иск о взыскании с экс-главы и владельца НПО "Мостовик" Олега Шишова неуплаченных налогов на сумму 478 млн рублей, сообщила корреспонденту ТАСС старший помощник прокурора Омской области Татьяна Бородина. По ее словам, иск был подан в понедельник на судебном заседании в Куйбышевском районном суде.

"Шишов заявил о своем согласии с суммой причиненного ущерба, однако считает целесообразным рассмотреть этот иск в арбитражном суде. По его мнению, налоговая служба уже включила эту сумму в требования кредиторов. В этом случае взыскание должно быть произведено с НПО "Мостовик", а не с него," - сказала Бородина.

Суд продолжится 9 сентября в особом порядке

Куйбышевский районный суд по ходатайству экс-руководителя и владельца НПО "Мостовик" Олега Шишова принял решение рассмотреть дело в особом порядке. Следующее заседание состоится 9 сентября, сказала корреспонденту ТАСС старший помощник прокурора области.

"Суд принял решение рассмотреть дело Шишова в особом порядке, прокуратура ходатайство обвиняемого поддержала. Следующее заседание состоится 9 сентября", - уточнила Татьяна Бородина.

Экс-руководитель НПО "Мостовик" обвиняется в мошенничестве и уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. По версии следствия, Шишов в 2009-2011 годах внес в финансовые документы ООО НПО "Мостовик" и налоговые декларации заведомо ложные сведения о выполнении рядом организаций-контрагентов строительно-монтажных работ на объектах во Владивостоке (мост на остров Русский в рамках подготовки к саммиту АТЭС, Приморский океанариум), в Омске, Тюмени, Тобольске, Сочи, а также в Астраханской, Московской областях и Забайкальском крае, отразив их в составе налоговых вычетов. Фактически они работы для НПО "Мостовик" не выполняли, весь объем работ был выполнен компанией самостоятельно либо другими привлеченными организациями. В результате, по данным СК, Шишов уклонился от уплаты НДС более чем на 478 млн рублей.

Кроме того, как считает следствие, Шишов похитил полученные в виде аванса 526 млн рублей, выделенные на строительство окружной дороги Омска (участок Федоровка - Александровка).

В ходе следствия была проведена серия экспертиз, выводы которых уличают обвиняемого в инкриминируемых деяниях, материалы уголовного дела составили 221 том. Шишов свою вину признал полностью и ходатайствовал о рассмотрении дела в особом порядке. В марте Фрунзенский суд Владивостока признал экс-директора "Мостовика" виновным и приговорил его к трем годам колонии со штрафом в 300 тыс. рублей.