Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.09:
$ 65.87
€ 73.72
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Житель Ставрополья открыл огонь по полицейским за попытку проверить у него документы

Происшествия
5 сентября, 10:10 UTC+3 СТАВРОПОЛЬ СТАВРОПОЛЬ 5, сентября. /ТАСС
Стражи порядка госпитализированы, подозреваемый задержан
Материал из 1 страницы
© Сергей Фадеичев/ТАСС

СТАВРОПОЛЬ, 5 сентября. /ТАСС/. Мужчина обстрелял полицейских, которые пытались проверить у него документы в Ставрополе.

Пострадавшие госпитализированы, подозреваемого удалось задержать, сообщило управление МВД по Ставропольскому краю.

Смотрите также

Полицейский ранен во время задержания вооруженных грабителей на Ставрополье

"Вечером 4 сентября в городе Ставрополе при попытке проверить документы у гражданина на маршруте патрулирования мужчина произвел несколько выстрелов из пистолета в сотрудников полиции. В результате оба полицейских получили огнестрельные ранения", - говорится в сообщении.

Пострадавшие полицейские госпитализированы, оба находятся в удовлетворительном состоянии, сказали ТАСС в пресс-службе краевого УМВД. Ориентировка на стрелявшего была передана всем нарядам полиции, задержать его удалось в лесу возле дачных участков.

По факту стрельбы в полицейских в отношении 30-летнего подозреваемого возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов"), ч. 1 ст. 222 УК РФ ("Незаконный оборот оружия"). Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения, сообщили в следственном управлении СК РФ по краю.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
9
Звезды хоккея на гала-матче ВЭФ-2016 собрали 700 тыс. рублей для пострадавших в Приморье
8
В Приморском крае введен режим ЧС федерального уровня
3
Суд отказался вернуть в прокуратуру дело участников гонки на Gelandewagen в Москве
Выборы-2016
Выборы в Госдуму: рассказываем за 90 секунд
"Президент не справится один": детский взгляд на выборы
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Reuters: встреча Обамы и Путина прошла в "деловом тоне"
2
Путин считает, что новый лидер страны должен быть "зрелым молодым человеком"
3
Три тысячи студентов из Иордании решили перевестись из вузов Украины в КФУ
4
Обама прокомментировал инцидент с трапом во время прибытия на саммит G20
5
Песков рассказал о встрече Путина и Обамы в кулуарах саммита G20
6
Миллер: Турция дает возможность поставок по "Турецкому потоку" на границу с Грецией
7
На севере Москвы пенсионер застрелил в ссоре соседа по коммуналке
Темы дня
Реклама