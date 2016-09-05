Житель Ставрополья открыл огонь по полицейским за попытку проверить у него документы

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СТАВРОПОЛЬ, 5 сентября. /ТАСС/. Мужчина обстрелял полицейских, которые пытались проверить у него документы в Ставрополе.
Пострадавшие госпитализированы, подозреваемого удалось задержать, сообщило управление МВД по Ставропольскому краю.
"Вечером 4 сентября в городе Ставрополе при попытке проверить документы у гражданина на маршруте патрулирования мужчина произвел несколько выстрелов из пистолета в сотрудников полиции. В результате оба полицейских получили огнестрельные ранения", - говорится в сообщении.
Пострадавшие полицейские госпитализированы, оба находятся в удовлетворительном состоянии, сказали ТАСС в пресс-службе краевого УМВД. Ориентировка на стрелявшего была передана всем нарядам полиции, задержать его удалось в лесу возле дачных участков.
По факту стрельбы в полицейских в отношении 30-летнего подозреваемого возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов"), ч. 1 ст. 222 УК РФ ("Незаконный оборот оружия"). Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения, сообщили в следственном управлении СК РФ по краю.