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В Дагестане уничтожены два боевика, причастных к совершению терактов

Происшествия
5 сентября, 10:26 UTC+3
Двое военнослужащих Федеральной службы войск национальной гвардии получили ранения, один погиб
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© Пресс-служба Национального антитеррористического комитета/NewsTeam

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Два участника бандгруппы, причастных к совершению терактов, ликвидированы в Дагестане. Об этом ТАСС сообщили в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК).

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"В лесном массиве в окрестностях села Самур было установлено место укрытия бандитов, которые при появлении бойцов спецназа открыли огонь из автоматического оружия. В результате последовавшего боестолкновения двое бандитов были уничтожены, их личности установлены. Оба они являлись членами бандгруппы, совершавшей преступления террористической направленности", - сказали в НАК.

"К сожалению, не удалось избежать потерь среди личного состава сил правопорядка - двое военнослужащих Федеральной службы войск национальной гвардии получили ранения, один погиб", - отметили в ведомстве.

Как уточнили в НАК, в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий органы ФСБ получили информацию о скрывающейся на территории Магарамкентского района Дагестана группе лиц, причастных к деятельности бандитского подполья. Решением руководителя оперативного штаба НАК в Дагестане в этом районе был введен правовой режим контртеррористической операции.

"На месте боестолкновения обнаружены автоматы и боеприпасы к ним. В настоящее время в указанном районе продолжаются оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия. Пострадавших среди гражданского населения нет", - отметили в НАК.

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