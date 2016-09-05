На Черноморском побережье Краснодарского края могут сформироваться смерчи

КРАСНОДАР, 5 сентября. /ТАСС/. МЧС предупредило об опасности формирования смерчей над Черным морем в ближайшие несколько часов. Об этом сообщили в региональном управлении ведомства по Краснодарскому краю.

"В ближайшие 1-3 часа и до конца суток 5 сентября над Черным морем в районе бухты Инал - поселок Магри имеется опасность формирования смерчей", - говорится в сообщении.

В МЧС советуют укрыться на время непогоды в каком-либо убежище или подвале.