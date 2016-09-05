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На Черноморском побережье Краснодарского края могут сформироваться смерчи

Происшествия
5 сентября, 11:20 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 5, сентября. /ТАСС
В МЧС советуют укрыться на время непогоды в каком-либо убежище или подвале
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КРАСНОДАР, 5 сентября. /ТАСС/. МЧС предупредило об опасности формирования смерчей над Черным морем в ближайшие несколько часов. Об этом сообщили в региональном управлении ведомства по Краснодарскому краю.

"В ближайшие 1-3 часа и до конца суток 5 сентября над Черным морем в районе бухты Инал - поселок Магри имеется опасность формирования смерчей", - говорится в сообщении.

В МЧС советуют укрыться на время непогоды в каком-либо убежище или подвале.

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