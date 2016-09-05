Тайфун "Намтеун" ослабит влияние на Приморье не раньше 7 сентября

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 сентября. /ТАСС/. Тайфун "Намтеун", который принес в понедельник в Приморский край новые осадки, ослабит влияние на регион не раньше 7 сентября. Такой прогноз в беседе с корреспондентом ТАСС по телефону озвучил заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.

"По данным Приморского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающий среды, новый циклон (тайфун "Намтеун") принес осадки, которых за 5-6 сентября выпадет от 40 до 70 мм при месячной норме в 100 мм. По нашим данным, этот циклон ослабит свое влияние на регион не раньше 7 сентября", - сказал Цыганков.

По его словам, наиболее сильнее дожди пройдут на территории Хасанского, Партизанского, Ольгинского и Тернеевского районов Приморского края.

"В результате прохождения тайфуна "Лайонрок" за несколько дней в Приморье выпало от одной до четырех месячных норм осадков. Обычно в августе в этих широтах тайфунов не бывает. Из-за того, что в этом году сильно прогрелся мировой океан, сроки их прохождения сдвинулись", - отметил Цыганков.

В России не научились прятаться от непогоды

Прохождение тайфунов не стало неожиданностью для властей и подразделений МЧС в Приморье. О непогоде экстренные службы и региональные власти были предупреждены заранее, сказал собеседник агентства.

"Проблема кроется в другом - против осадков у нас нет никакого противодействия. Например, в США, через территорию которых проходят ураганы, научились прятаться от них, построив во дворе различные бункеры. Мы ничего не можем противопоставить сильным осадкам: мы не можем их сдвинуть куда-то в сторону и от сильного дождя невозможно спрятаться", - пояснил Цыганков.

При прохождении циклонов в РФ действуют по выработанному алгоритму: Росгидромет предупредил о непогоде, МЧС выделило дополнительную технику, силы и средства для минимизации повреждений.

"Что касается Приморья, то там МЧС стало наращивать группировку еще 25 августа. Районы, оказавшиеся подтопленными, малонаселенные. Хабаровск можно защитить, построив дамбу, но вокруг каждого поселка мы не можем построить большую дамбу, так как экономически это невыгодно", - уточнил заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.

Он привел в пример историю небольшого поселка в Якутии, который почти ежегодно подтапливали паводковые воды из-за разлива реки Лена. После того, как поселок затопило в очередной раз, было принято решение построить его на возвышенности, куда не доходит паводок. "Это единственный выход и для небольших населенных пунктов Приморья, оказавшиеся в зоне паводка", - добавил Цыганков.

Застрахованные села

По словам заместителя начальника ситуационного центра Росгидромета, поселки в России издревле строились около воды. "Все должно было находиться в шаговой доступности. Поэтому мало кто из жителей деревень согласится, чтобы их поселок отнесли на 1,5-2 км на возвышенность от воды. Люди говорят, что лучше пусть нас заливает раз в 10 лет, чем мы куда-то будем перебираться. И эту психологию никак не переломить", - подчеркнул собеседник агентства.

По его мнению, после паводка необходимо провести социологический опрос среди жителей подтопленных деревень Приморья и переселить на возвышенность жителей тех населенных пунктов, которые согласятся на переезд.

"Также люди должны страховать свое имущество, иначе никак. Каждый должен решить для себя сам, что важнее сделать так, как ему удобно. Этот вопрос нельзя решить каким-то командным путем", - сказал Цыганков.

Разные паводки

Паводок 2013 года и последних дней на Дальнем Востоке нельзя сравнивать. В 2013-м в июле-августе наблюдались муссонные ветра, которые приносили циклоны с территории Тихого океана. Они пошли и по территории реки Амур.

"Циклоны шли друг за другом, наполняя влагой китайскую реку Сунгари и Амур. Три года назад была очень дождливая весна, почвы были настолько увлажнены, что уже не могли впитывать влагу. У китайцев на реке Сунгари очень много дамб, и когда дамбы были переполнены, они начали сброс воды, в результате воде стало деваться некуда на скальных берегах Амура в районе Хабаровска. Таким образом три года назад начался паводок", - рассказал Цыганков.

В 2013 году были подтоплены Амурская область и Хабаровский край, в этом году - Приморье. "Это совсем другая история. Со стороны Тихого океана зарождаются тропические циклоны, которые чаще всего идут на Вьетнам и Японию. Тайфуны "Лайонрок" и "Намтеун" вошли в Японское море. После того, как они попали на его территорию, то перестали быть тропическими, их сила ослабла, но влаги еще было много", - пояснил специалист.

Паводок в Приморье

Тайфун "Лайонрок" обрушился на Приморье после мощного циклона, принесшего ливневые дожди 29-31 августа. В регионе выпала трехмесячная норма осадков. В крае из-за паводка объявлен режим ЧС федерального уровня. В регионе подтоплено свыше 3678 домов в 13 муниципальных образованиях, 5037 придомовых территорий.

В зоне подтопления остаются 13 муниципальных образований, на 43 участках автодорог Приморского края наблюдаются переливы общей протяженностью 221 км. Для жителей подтопленных домов развернуты 39 пунктов временного размещения, где организовано питание, имеются необходимые предметы первой необходимости, из зоны паводка эвакуированы 800 человека. Спасательные операции сегодня продолжаются в населенных пунктах Светлая Тернейского района, Уборка, Павловка, Антоновка, Шумное Чугуевского района.