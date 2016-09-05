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Ущерб сельскому хозяйству Приморья от паводка уже составил 367 млн рублей

Происшествия
5 сентября, 11:49 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК /Корр. ТАСС, Марина Шатилова
Эта цифра будет меняться, поскольку пока удалось обследовать только треть затопленных сельхозугодий
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© Михаил Почуев/ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /Корр. ТАСС Марина Шатилова/. Ущерб, причиненный сельскому хозяйству Приморского края паводком, по предварительным оценкам, уже составил 367 млн рублей.

При этом пока удалось обследовать только треть затопленных сельхозугодий, сообщили в пресс-службе администрации края.

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"Пока удалось исследовать только треть затопленных сельхозугодий. Большинство полей подтоплено, кое-где смыт верхний слой земли. Высокий уровень воды не позволяет полностью оценить ситуацию. Предварительный ущерб уже составляет 367 млн рублей", - привели в пресс-службе слова заместителя директора краевого департамента сельского хозяйства и продовольствия Дениса Ускова.

По предварительным данным, затоплено 14 тыс. гектаров сельхозугодий в 13 муниципалитетах, в том числе в Октябрьском районе, где выращивается больше всего овощей. Как подчеркнули в департаменте сельского хозяйства и продовольствия, все сельхозпроизводители Приморья получат выплаты из федерального бюджета за потерянный из-за тайфуна урожай.

В регионе выпала трехмесячная норма осадков

Тайфун "Лайонрок" обрушился на Приморье после мощного циклона, принесшего ливневые дожди, 29-31 августа. В регионе выпала трехмесячная норма осадков. В крае из-за паводка объявлен режим ЧС федерального уровня.

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В регионе подтоплено свыше 3678 домов в 13 муниципальных образованиях, 5037 придомовых территорий.

В зоне подтопления остаются 13 муниципальных образований, на 43 участках автодорог Приморского края наблюдаются переливы общей протяженностью 221 км. Для жителей подтопленных домов развернуты 39 пунктов временного размещения, где организовано питание, имеются необходимые предметы первой необходимости. Из зоны паводка эвакуированы 800 человек. Спасательные операции сегодня продолжаются в населенных пунктах Светлая Тернейского района, Уборка, Павловка, Антоновка, Шумное Чугуевского района.

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