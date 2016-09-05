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Международная комиссия завершила выкладку обломков российского А321

Происшествия
5 сентября, 12:16 UTC+3 /Корр. ТАСС, Дина Пьяных
Теперь специалисты сосредоточатся на отдельных фрагментах и деталях, чтобы изучить их взаимосвязь
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© Максим Григорьев/ТАСС

КАИР, 5 сентября. /Корр. ТАСС Дина Пьяных/. Эксперты технической комиссии по расследованию катастрофы российского самолета А321 на Синае в октябре прошлого года завершили выкладку обломков лайнера. Об этом сообщили в министерстве гражданской авиации АРЕ.

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Согласно обнародованному заявлению министерства, специалисты, в частности, "идентифицировали все собранные части фюзеляжа и выложили их на плоскости, имитируя их естественное положение". Теперь начинается второй этап детализации на фрагментах. "Комиссия с участием экспертов по металлу сосредоточится на отдельных фрагментах и деталях, чтобы изучить их взаимосвязь и соотношение, при этом особое внимание будет уделяться отсутствующим элементам и дырам в конструкции, - отмечается в заявлении. - В ходе третьего, последующего, этапа будет проведена лабораторная экспертиза некоторых образцов фюзеляжа, по итогам которой будет представлен отчет".

Как ранее заявили в министерстве гражданской авиации АРЕ, изучение обломков А321 экспертами из разных стран продлится до 8 сентября. Выкладка фрагментов лайнера и их установка в последовательном порядке необходима специалистам для определения точного места на фюзеляже, откуда началось разрушение лайнера в воздухе в момент катастрофы.

В работе на территории специального ангара в каирском международном аэропорту, куда еще в феврале с места авиакатастрофы были доставлены обломки лайнера, с 28 августа принимают участие 13 специалистов, в том числе четверо экспертов из России (из Межгосударственного авиационного комитета и Следственного комитета РФ), двое представителей Германии, пять человек - из Франции, где был спроектирован Airbus, а также специалист из Ирландии, где был зарегистрирован А321. Египетскую сторону представляет глава следственной комиссии АРЕ Айман аль-Мукаддам. Позднее к ним должен присоединиться еще представитель США, где был произведен двигатель.

Самолет А321 авиакомпании "Когалымавиа", следовавший по маршруту Шарм-эш-Шейх - Санкт-Петербург, разбился на Синайском полуострове Египта 31 октября прошлого года. Все находившиеся на его борту 224 человека погибли. До сих пор египетская следственная комиссия не представила окончательного отчета о причинах авиакатастрофы. Одной из основных версий считается теракт, после крушения Россия приостановила авиасообщение с Египтом.

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Крушение российского самолета в Египте
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