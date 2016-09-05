Избитый в Москве подмосковный полицейский находится в коме

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Сотрудники подмосковной полиции задержали двух подозреваемых в избиении в Москве сотрудника областного управления патрульно-постовой службы.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД РФ по Московской области, накануне в 04:00 мск на юго-востоке Москвы старший сержант полиции во внеслужебное время, в гражданской одежде, подвергся нападению со стороны неизвестных. Полицейский получил серьезные телесные повреждения и был госпитализирован.

"В ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции задержали злоумышленников. Установлено, что подозреваемые напали на потерпевшего в ходе внезапно возникшей конфликтной ситуации", - сказали в пресс-службе.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц").

Сотрудник полиции после оказания первой медицинской помощи остается в реанимации в крайне тяжелом состоянии и пока не приходит в сознание, отметили в пресс-службе.