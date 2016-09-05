Избитый в Москве подмосковный полицейский находится в коме

Нетаньяху рассматривает предложение о проведении в РФ переговоров с главой ПалестиныМеждународная панорама 5 сентября, 13:39
ГМИИ им. Пушкина запустил прогулки по музею в виртуальной реальностиКультура 5 сентября, 13:37
Вертолет Ми-8 авиакомпании "Ямал" совершил вынужденную посадку в ЯНАОНовости Урала 5 сентября, 13:28
Пассажиропоток на Керченской переправе в январе-августе вырос на 28%Транспорт 5 сентября, 13:25
Минобрнауки хочет ввести штрафы в 100-300 тыс. руб. за нарушения на экзамене для мигрантовОбщество 5 сентября, 13:19
Первые после возобновления чартеров с Турцией туры проданы за считанные дниОбщество 5 сентября, 13:15
Источник: в офисе группы компаний "Ренова" Виктора Вексельберга идут обыскиПроисшествия 5 сентября, 13:11
Люди в зоне паводка в Приморье жалуются на цены и недостаток продуктовПроисшествия 5 сентября, 13:02
Россия может присоединиться к заморозке добычи нефти в случае принятия такого решенияЭкономика и бизнес 5 сентября, 12:59
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Сотрудники подмосковной полиции задержали двух подозреваемых в избиении в Москве сотрудника областного управления патрульно-постовой службы.
Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД РФ по Московской области, накануне в 04:00 мск на юго-востоке Москвы старший сержант полиции во внеслужебное время, в гражданской одежде, подвергся нападению со стороны неизвестных. Полицейский получил серьезные телесные повреждения и был госпитализирован.
"В ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции задержали злоумышленников. Установлено, что подозреваемые напали на потерпевшего в ходе внезапно возникшей конфликтной ситуации", - сказали в пресс-службе.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц").
Сотрудник полиции после оказания первой медицинской помощи остается в реанимации в крайне тяжелом состоянии и пока не приходит в сознание, отметили в пресс-службе.