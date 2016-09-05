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Люди в зоне паводка в Приморье жалуются на цены и недостаток продуктов

Происшествия
5 сентября, 13:02 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК /Корр. ТАСС, Марина Шатилова
В прокуратуре края пообещали не оставить без внимания эти жалобы
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© Михаил Исаметов/ Пресс-служба МЧС Приморского края

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /Корр. ТАСС Марина Шатилова/. Жители приморских населенных пунктов, оказавшихся в зоне паводка, жалуются на завышение цен на продукты питания и их недостаток.

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Такие жалобы поступают из поселков Лазовского и Чугуевского районов, сообщила ТАСС старший помощник прокурора края Елена Телегина.

По ее словам, жалобы поступают на организованную прокуратурой горячую линию и в открытые в зоне паводка временные приемные прокурора края. "Из населенных пунктов Преображение, Киевка Лазовского района, Соколовка, Архиповка, Бреевка, Ясное, Медвежий Кут Чугуевского района и ряда других поступают сообщения о том, что в магазинах заканчиваются продукты питания. Не будут оставлены без внимания прокуратуры и поступившие на горячую линию сообщения граждан о резком повышении цен на продукты питания, в том числе хлеб, зафиксированном сразу в нескольких населенных пунктах, а именно в городе Дальнегорск, Кавалеровском и Лазовском районах",- сообщила представитель прокуратуры.

Также поступает много жалоб на недостаточность мер, принимаемых компетентными органами по предотвращению и ликвидации последствий ливневых дождей, отсутствие электроэнергии, связи, водоснабжения, телефонной связи, недостаточно активные работы по восстановлению по автомобильного сообщения. "Для проверки всех указанных сведений организованы надзорные мероприятия при участии прокуроров соответствующих территорий", - заверила Телегина.

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О нескольких случаях спекуляции сообщил ранее на совещании губернатор Приморского края Владимир Миклушевский. По словам губернатора, краевые власти обратятся в прокуратуру с просьбой проконтролировать ситуацию с ценами на местах. Кроме того, что все сообщения о росте цен на продукты питания в пострадавших районах будет проверять краевой департамент лицензирования и торговли. В случае подтверждения фактов будут приниматься соответствующие меры.

Миклушевский также рекомендовал сотрудникам МВД подключиться к пресечению незаконной предпринимательской деятельности.

Паводок в Приморье

Тайфун "Лайонрок" обрушился на Приморье после мощного циклона, принесшего ливневые дожди, 29-31 августа. В регионе выпала трехмесячная норма осадков. В крае из-за паводка объявлен режим ЧС федерального уровня. В регионе подтоплено свыше 3678 домов в 13 муниципальных образованиях, 5037 придомовых территорий.

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В зоне подтопления остаются 13 муниципальных образований, на 43 участках автодорог Приморского края наблюдаются переливы общей протяженностью 221 км. Для жителей подтопленных домов развернуты 39 пунктов временного размещения, где организовано питание, имеются необходимые предметы первой необходимости. Из зоны паводка эвакуированы 800 человек. Спасательные операции продолжаются в населенных пунктах Светлая Тернейского района, Уборка, Павловка, Антоновка, Шумное Чугуевского района.

Синоптики сообщают, что Приморье в понедельник оказалось во власти нового тайфуна.

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