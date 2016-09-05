Источник: в офисе группы компаний "Ренова" Виктора Вексельберга идут обыски

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в офисе ГК "Ренова" в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Сотрудники правоохранительных органов проводят выемку документов в офисе ГК "Ренова" на Малой Ордынке", - сказал собеседник агентства.

С чем связаны оперативные мероприятия, источник не уточнил.

Председателем совета директоров группы является Виктор Вексельберг.

В настоящее время ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.