Суд в КЧР обязал мошенника выплатить 52 млн рублей материального ущерба в бюджет РФ

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МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Суд обязал начальника управления труда и соцразвития администрации Усть-Джегутинского муниципального района Карачаево-Черкесской Республике (КЧР) выплатить 52 млн рублей материального ущерба в бюджет РФ. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.
"Усть-Джегутинский районный суд КЧР удовлетворил иск прокурора КЧР о взыскании с Рашида Гербек в бюджет РФ ущерба, причиненного государству в результате совершения мошенничества. Ранее приговором Усть-Джегутинского районного суда ответчик был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием служебного положения в особо крупном размере)", - говорится в сообщении ведомства.
Суд установил, что Рашид Гербек сформировал в компьютерной программе "Адресная социальная помощь" карточки учета на несуществующих граждан с целью хищения поступающих туда средств. Впоследствии на банковские карты этих лиц из федерального бюджета поступали денежные средства, предназначавшиеся для выплаты субвенций на компенсацию расходов по оплате услуг в сфере ЖКХ. Ущерб, причиненный государству, составил 52 млн 645 тыс. рублей.