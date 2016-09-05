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Прокурор 19 сентября попросит наказание для блогера Носика

Происшествия
5 сентября, 13:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, сентября. /ТАСС
Носик обвиняется по ч. 1 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства)
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МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы 19 сентября проведет прения сторон по уголовному делу в отношении блогера Антона Носика, обвиняемого в размещении в интернете экстремистских материалов. Об этом ТАСС сообщил адвокат обвиняемого Сергей Бадамшин.

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Ранее Носик заявлял, что вину не признает и не раскаивается. По его мнению, его ждет наказание в виде штрафа в размере 180 тыс. рублей. В настоящее время блогер находится под подпиской о невыезде.

Носик обвиняется по ч. 1 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Максимальное наказание по этому обвинению предусматривает лишение свободы на срок до 4 лет.

По версии следствия, 1 октября 2015 года, используя персональный компьютер на одной из блог-платформ, Носик с целью возбуждения ненависти и вражды в отношении группы лиц по национальному признаку разместил статью экстремистского содержания, что подтверждается результатами экспертизы. Речь идет о статье под названием "Стереть Сирию с лица Земли".

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