Источник: начальник уголовного розыска районного отдела полиции задержан в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 5 сентября. /ТАСС/. Офицер полиции задержан в Дагестане, сообщил в понедельник ТАСС источник в правоохранительных органах республики.

"Начальник уголовного розыска отдела МВД РФ по Хасавюртовскому району Дагестана Расул Садуев был задержан сегодня сотрудниками ФСБ в рамках расследуемого уголовного дела. В его кабинете проходит обыск", - сказал собеседник агентства, не уточнив, в рамках какого дела произошло задержание.