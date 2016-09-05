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Обыски в компании из группы "Ренова" проводятся по делу о взятке экс-руководству Коми

Происшествия
5 сентября, 14:05 UTC+3
Уголовное дело возбуждено в отношении бывших и действующих руководителей ЗАО "Комплексные энергетические системы"
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©  Митя Алешковский/ТАСС

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Обыски в офисе компании "Т Плюс", входящей в группу "Ренова", проводятся в рамках расследования уголовного дела о даче взяток энергокомпанией бывшему руководству Республики Коми на общую сумму более 800 млн рублей. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель Следственного комитета РФ Владимир Маркин.

Следственными органами СК по Республике Коми возбуждено уголовное дело в отношении бывших и действующих руководителей ЗАО "Комплексные энергетические системы" (ЗАО "КЭС", правопреемником которого является ПАО "Т Плюс") по ч. 5 ст. 291 УК РФ ("Дача взятки в особо крупном размере").

"По данным следствия, в течение 2007-2014 годов фигуранты, а также иные неустановленные лица, действуя в интересах ЗАО "КЭС" и аффилированных с ним организаций, передавали высшим должностным лицам Республики Коми (в настоящее время являющимся фигурантами уголовного дела о преступном сообществе Гайзера) в качестве взятки денежные средства и иное имущество за установление максимально выгодных тарифов на тепло- и электроэнергию, а также предоставление иных льгот и создание комфортных условий осуществления коммерческой деятельности на территории Республики Коми", - пояснил Маркин.

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Источник: в офисе группы компаний "Ренова" Виктора Вексельберга идут обыски

Деньги перечислялись на расчетные счета компаний, указанных взяткополучателями. "Общая сумма перечисленных в качестве денежного вознаграждения средств составила более 800 млн рублей", - уточнил Маркин.

Также, по его словам, "согласно имеющейся договоренности, 38% акций ОАО "Коми энергосбытовая компания" стоимостью не менее 100 млн рублей, принадлежащих аффилированной с ЗАО "КЭС" офшорной компании, путем заключения ряда последовательных сделок перешли в собственность офшорной компании, контроль над которой осуществляли высшие должностные лица Республики Коми".

"В настоящее время в Москве в офисах ПАО "Т Плюс" и иных аффилированных с ним компаний при поддержке оперативных сотрудников УФСБ по Республике Коми и ФСБ России проводятся обыски, допрашиваются свидетели", - заключил Маркин.

Позже источник в правоохранительных органах рассказал ТАСС, что никого из сотрудников компании "Т Плюс", входящей в группу "Ренова", пока не задерживали.

"Задержанных в рамках проводимых обысков в компании "Т Плюс" (бывшее ЗАО "КЭС") по делу о даче многомиллионных взяток бывшему руководству Коми на данный момент нет. Но следственные действия продолжаются, проводятся допросы", - сказал собеседник агентства.

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