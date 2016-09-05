Задержан хулиган, пинавший памятник "Детям Беслана" в центре Москвы

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МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Сотрудники полиции привлекли к ответственности хулигана, который пинал ногами памятник "Детям Беслана" в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщили в УВД Центрального административного округа столицы.
"Полицейские задержали и составили административный протокол по статье 20.1 КоАП РФ "Мелкое хулиганство" на мужчину, который осквернил памятник "Детям Беслана", установленный на пересечении улицы Солянки и Подколокольного переулка в центре Москвы", - сказали в полиции.
Инцидент произошел 3 сентября, однако о произошедшем стало известно только в понедельник. Дебошир разбросал цветы, возложенные у памятника, пинал его ногами и громко ругался матом, в полицию об этом сообщили очевидцы.
Это произошло в Международный День солидарности в борьбе с терроризмом, в годовщину трагических событий в Беслане. 1 сентября 2004 года террористы захватили школу № 1 города Беслана в Северной Осетии и до 3 сентября удерживали в здании более 1100 заложников - детей, их родителей и сотрудников школы. Жертвами теракта стали 334 человека, из них 186 детей, свыше 800 человек были ранены. Также при штурме погибли 10 бойцов Центра специального назначения ФСБ.
В честь жертв бесланского теракта было установлено множество памятников в разных городах России и мира.