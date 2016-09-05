Минздрав Пермского края опроверг информацию об избиении девушки врачами скорой помощи

ПЕРМЬ, 5 сентября. /Корр. ТАСС Алла Михеенко/. Министерство здравоохранения Пермского края провело проверку по сообщению, которое появилось в соцсети, об избиении сотрудниками бригады скорой помощи девушки, и не нашло нарушений в действиях фельдшеров. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба министерства.

"31 августа в сети "ВКонтаке" появилась информация о том, что жительница Березников видела, как врач скорой помощи будто бы "лупил пациентку". Комиссия минздрава не нашла нарушений в оказании первичной помощи", - сообщили в пресс-службе.

Согласно проверке минздрава, женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения, ее усадили в кресло в машине скорой, зафиксировали ремнями, но она их срывала, бросалась на пол. "Для того, чтобы пациентка пришла в себя, старший бригады, фельдшер производил действия, которые применяются к людям в алкогольном опьянении и не противоречат стандарту оказания экстренной помощи лицам в таком состоянии (тряс ее за плечи, надавливал пальцами определенные точки на голове). Также фельдшерам пришлось удерживать сопротивлявшуюся пациентку, чтобы та не разбила себе голову", - сообщили в краевом минздраве.

Родственники пациентки не выразили претензий по оказанию ей медицинской помощи. Первичная медицинская документация пациентки передана в межмуниципальный отдел полиции "Березниковский", который начал расследование.