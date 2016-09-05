В Москве на Белорусском вокзале задержана группа воров-карманников

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Сотрудники транспортной полиции задержали на Белорусском вокзале в Москве группу подозреваемых в совершении карманных краж в электропоездах и на вокзалах столицы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД РФ по Центральному федеральному округу.

"Транспортные полицейские в ходе оперативного наблюдения на станции Москва - Белорусская задержали с поличным четверых подозреваемых в карманных кражах. Ими оказались ранее судимые жители Подмосковья в возрасте от 30 до 54 лет, один из них за кражи отбывал наказание шесть раз", - сказали в пресс-службе.

Установлено, что задержанные объединились в организованную группу, чтобы заниматься карманными кражами в электропоездах на Белорусском направлении Московской железной дороги.

По данным полиции, задержанные совершали карманные кражи в утренние часы пик. Они выбирали на перроне жертву, как правило женщину, садились вместе с ней в электричку и в тесном скоплении людей совершали кражу кошелька из сумочки или из одежды.

За одну поездку в электричке злоумышленники обкрадывали не менее трех пассажиров. Самой крупной их кражей стал кошелек из женской сумочки с 86 тыс. руб.