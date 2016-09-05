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ВТБ подал иск на $82 млн к замгендиректора завода "Красный октябрь" по делу о растрате

Происшествия
5 сентября, 15:18 UTC+3 МОСКВА 5, сентября. /ТАСС
В рамках уголовного дела Тверской суд Москвы ранее наложил арест на имущество завода
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© Дмитрий Рогулин/ТАСС

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Банк ВТБ подал гражданский иск на $82 млн к заместителю генерального директора волгоградского металлургического завода "Красный Октябрь" Сергею Зацепину, обвиняемому по делу о крупной растрате. Об этом стало известно в понедельник на заседании в Мосгорсуде, где рассматривалась жалоба представителей завода на обеспечительный арест.

"Банк ВТБ признан потерпевшей стороной и гражданским истцом. К лицу, совершившему преступление, банком предъявлен гражданский иск в размере $82 млн", - сказал представитель банка Алексей Фомичев.

В рамках уголовного дела Тверской суд Москвы ранее наложил арест на имущество завода. В понедельник Мосгорсуд отказал представителям завода в снятии обеспечительных санкций.

Зацепин обвиняется по ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Присвоение или растрата в особо крупном размере"). По данным следствия, в 2007 году руководители крупного металлургического предприятия, осуществлявшего управление финансово-промышленными группами и холдинговыми компаниями, заключили договор о выделении кредитной линии на сумму в $80 млн с одним из российских банков ("ВТБ Европа Банк"). По данным столичной полиции, в качестве обеспечения кредита выступили 100% акций одного из заводов, принадлежащих указанному предприятию. Полученные первым траншем деньги в размере более $65 млн были переведены на подконтрольные счета ряда юридических лиц и после распределены между соучастниками.

Ранее Тверской суд Москвы по ходатайству следователя арестовал Зацепина.

"Красный Октябрь" - один из крупнейших производителей металлопроката специальных марок стали для предприятий автомобилестроения и авиационной промышленности, химического, нефтяного, энергетического машиностроения и нефтедобывающей промышленности. Доля предприятия на российском рынке производства нержавеющих марок стали составляет более 40%, продукция экспортируется в 30 стран мира.

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