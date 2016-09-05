Кабмин рассмотрит выделение 718 млн руб. на ликвидацию последствий ЧС в Приморье

ГОРКИ, 5 сентября. /ТАСС/. Кабмин рассмотрит вопрос выделения 718 млн руб. на ликвидацию последствий ЧС в Приморье, сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. "На ликвидацию последствий наводнения в крае мы сегодня рассмотрим вопрос о выделении 718 млн руб.", - заявил он на заседании правительства.

По его словам, в результате наводнения оказалось подтоплено более 2,5 тыс. домов, где проживают более 8,5 тыс. человек. "Основная задача сейчас - минимизировать последствия этого стихийного бедствия, быстро организовать помощь всем пострадавшим, - подчеркнул Медведев. - В регионе уже развернута спасательная операция".

Премьер потребовал действовать оперативно, чтобы обеспечить пострадавших всем необходимым и в самой короткой перспективе приступить к восстановлению инфраструктуры.

По данным администрации Приморского края, на сегодняшний день подтоплены территории 16 муниципальных районов края и почти 4 тыс. домов. Размыто 42 участка дорог в 12 районах Приморья общей протяженностью 76 километров, повреждено 62 автомобильных моста в пяти муниципалитетах.

Отрезаны от внешнего мира 14 населенных пунктов в девяти районах края, отсутствует связь с 23 населенными пунктами. Отключено энергоснабжение в 35 населенных пунктах. Эвакуировано более 700 человек, 440 из них, в том числе 47 детей и девять инвалидов, остаются в 11 пунктах временного размещения. Всего в пострадавших районах Приморья развернуто 24 пункта временного размещения.

В Приморье введен режим чрезвычайной ситуации федерального уровня.