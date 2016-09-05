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Источник: несколько высокопоставленных офицеров полиции задержаны в Дагестане

Происшествия
5 сентября, 16:31 UTC+3 МАХАЧКАЛА 5 сентября., /ТАСС
Среди задержанных - начальник уголовного розыска отдела МВД РФ по городу Хасавюрту Расул Садуев
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© Михаил Метцель/ТАСС

МАХАЧКАЛА, 5 сентября. /ТАСС /. Несколько задержаний высокопоставленных офицеров полиции прошло в Дагестане, сообщил ТАСС источник в силовых структурах Северо-Кавказского федерального округа (СКФО).

"Сегодня в нескольких городах Дагестана, в частности, в Хасавюрте и Махачкале, прошли задержания высокопоставленных офицеров полиции. Среди задержанных - начальник уголовного розыска отдела МВД РФ по городу Хасавюрту Расул Садуев (ранее ошибочно сообщалось, что Садуев возглавляет уголовный розыск отдела МВД РФ по Хасавюртовскому району - прим. ТАСС). Помимо Садуева были задержаны еще несколько офицеров полиции, в том числе из руководства уголовного розыска МВД по Республике Дагестан", - сказал собеседник.

По его словам, задержания проводили сотрудники ФСБ. Все полицейские задержаны в рамках одного дела. В чем именно подозреваются офицеры полиции, источник не уточнил, добавив, что спецмероприятия, в том числе и обыски в домах и рабочих кабинетах задержанных, продолжаются.

Официальных комментариев от правоохранительных органов Дагестана пока не поступало.

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