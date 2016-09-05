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Срок следствия по делу о пожаре в казанском ТЦ "Адмирал" продлен до марта

Происшествия
5 сентября, 16:51 UTC+3 КАЗАНЬ /Корр. ТАСС, Дамира Хайрулина
11 марта 2015 года в Казани сгорел один из крупнейших торговых комплексов города "Адмирал", 17 человек погибли, пострадали более 70, двое пропали без вести
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КАЗАНЬ, 5 сентября. /Корр. ТАСС Дамира Хайрулина/. Срок следствия по делу о пожаре в казанском торговом центре "Адмирал" продлен до 11 марта 2017 года. Об этом сообщил ТАСС старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Татарстану Андрей Шептицкий.

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"Срок следствия по делу о пожаре в торговом центре "Адмирал" продлен до 11 марта 2017 года", - сказал он.

11 марта 2015 года в Казани сгорел один из крупнейших торговых комплексов города "Адмирал", 17 человек погибли, пострадали более 70, двое пропали без вести. По факту пожара расследуется уголовное дело, в котором фигурируют 14 подозреваемых, в том числе руководители фирмы-собственника здания "УК "АС Менеджмент", руководители фирмы арендатора ООО "Заря", начальник межрайонного отдела судебных приставов, бывшая пристав-исполнитель, пятеро рабочих. Четверо из них находятся под стражей, в отношении остальных избраны меры пресечения, не связанные с лишением свободы.

Потерпевшими по делу признаны около 680 физических и юридических лиц, в рамках уголовного дела заявлены материальные иски на сумму 1 млрд 444 млн рублей.

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