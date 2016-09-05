Лжериелторы сдавали в Москве чужие квартиры и похищали деньги арендаторов

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МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали двух человек по подозрению в мошенничестве в сфере оказания риелторских услуг в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка МВД. По данным полиции, 44-летний москвич и 36-летний житель Подмосковья в течение двух лет сдавали чужие квартиры.
"Полицейские установили, что один из задержанных представлялся риелтором и показывал квартиры, которые якобы сдаются в аренду. Другой играл роль собственника квартиры, общался с клиентами и предоставлял поддельные правоустанавливающие документы. После выплаты денежных средств (средняя сумма составляла 75 тыс. руб.) клиентам вручались ключи, заведомо не подходящие к замку входной двери", - сказали в пресс-службе.
В полиции отметили, что в конце августа таким образом были похищены более 80 тыс. руб. у 21-летней уроженки ближнего зарубежья.
По данным следствия, подозреваемые обманывали граждан с 2014 года. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. "Проводятся все необходимые мероприятия, направленные на установление круга потерпевших", - заключили в полиции.